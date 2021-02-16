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Незнакомцы уговорили омичку купить огнетушитель за 10 тысяч рублей

Незнакомцы уговорили омичку купить огнетушитель за 10 тысяч рублей

16 февраля 2021, 08:36
Фото: Медиахолдинг1Mi
В паблике «Инцидент Омск» появилось предупреждение о недобросовестных людях, которые уговаривают пенсионеров купить очень дорогие огнетушители.

Вчера, в паблике «Инцидент Омск» появилось предупреждение для омичей. Автор поста рассказал, что накануне по квартирам, расположенным в одном из домов на улице Малиновского, ходили два молодых человека.

Незнакомцы предлагали жителям установить порошковый огнетушитель. Злоумышленникам удалось уговорить на сомнительную покупку маму омича.

После чего они установили огнетушитель и выписали женщине квитанцию. В ней не указали ни номера телефона, ни названия организации, от лица которой проводилась установка.

Незнакомцы взяли за установку 10 тыс рублей. Примечательно, что согласно открытым интернет-источникам, реальная стоимость подобного огнетушителя составляет 1500-2500 рублей.

«Ходят в основном днем к пенсионерам, чтобы детей/внуков не застать», — возмутился в комментариях Дмитрий Кунгуров.

#Новости#Соцсети#Жалобы#Омск сегодня#Общество
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