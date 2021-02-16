Незнакомцы уговорили омичку купить огнетушитель за 10 тысяч рублей

Вчера, в паблике «Инцидент Омск» появилось предупреждение для омичей. Автор поста рассказал, что накануне по квартирам, расположенным в одном из домов на улице Малиновского, ходили два молодых человека.
Незнакомцы предлагали жителям установить порошковый огнетушитель. Злоумышленникам удалось уговорить на сомнительную покупку маму омича.
После чего они установили огнетушитель и выписали женщине квитанцию. В ней не указали ни номера телефона, ни названия организации, от лица которой проводилась установка.
Незнакомцы взяли за установку 10 тыс рублей. Примечательно, что согласно открытым интернет-источникам, реальная стоимость подобного огнетушителя составляет 1500-2500 рублей.
«Ходят в основном днем к пенсионерам, чтобы детей/внуков не застать», — возмутился в комментариях Дмитрий Кунгуров.