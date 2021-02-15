Войнов хочет завершить карьеру хоккеиста из-за зарплаты – СМИ

По данным издания, хоккеист планировал получать заработную плату в размере 100 млн рублей за сезон в КХЛ, но ни один клуб не стал брать его на таких условиях. Клубы НХЛ также не заинтересовались хоккеистом.
Напомним, Войнов – олимпийский чемпион. Последний клуб, где он играл стал «Авангард». В сезоне 2019/20 он набрал 41 (11+30) очко в 59 матчах за омский клуб. Ранее он выступал в КХЛ он также выступал за СКА.
В НХЛ он играл как защитник за «Лос-Анджелес». В его активе 190 игр и 81 (18+63) очко в лиге.