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Войнов хочет завершить карьеру хоккеиста из-за зарплаты – СМИ

Войнов хочет завершить карьеру хоккеиста из-за зарплаты – СМИ

15 февраля 2021, 14:55
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Защитник Вячеслав Войнов в ближайшее время может завершить карьеру хоккеиста, пишет Sports.ru со ссылкой на Metaratings.

По данным издания, хоккеист планировал получать заработную плату в размере 100 млн рублей за сезон в КХЛ, но ни один клуб не стал брать его на таких условиях. Клубы НХЛ также не заинтересовались хоккеистом.

Напомним, Войнов – олимпийский чемпион. Последний клуб, где он играл стал «Авангард». В сезоне 2019/20 он набрал 41 (11+30) очко в 59 матчах за омский клуб. Ранее он выступал в КХЛ он также выступал за СКА.

В НХЛ он играл как защитник за «Лос-Анджелес». В его активе 190 игр и 81 (18+63) очко в лиге.

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