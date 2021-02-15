В Омске лже-букмекер отделался условным сроком за обман на 400 тысяч

Суд установил, что фигурант уголовного дела приобрел группу в соцсети, посвященную ставкам на киберспорт, в которой предложил букмекерские услуги. После этого он принимал деньги, поступающие ему на счет, обещая сделать ставки и вернуть их втройне в случае выигрыша. При проигрыше он обещал вернуть всю сумму ставки.