В Омске лже-букмекер отделался условным сроком за обман на 400 тысяч

Суд установил, что фигурант уголовного дела приобрел группу в соцсети, посвященную ставкам на киберспорт, в которой предложил букмекерские услуги. После этого он принимал деньги, поступающие ему на счет, обещая сделать ставки и вернуть их втройне в случае выигрыша. При проигрыше он обещал вернуть всю сумму ставки.
Парень завладел таким образом 400 тыс. рублей и общение с клиентами прекратил. Также он в качестве аванса взял 3 тыс. рублей у девушки за квартиру, которая уже была в аренде.
Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 10 дней лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Прокуратура оспаривает приговор из-за мягкости наказания.