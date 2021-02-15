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В Омске лже-букмекер отделался условным сроком за обман на 400 тысяч

В Омске лже-букмекер отделался условным сроком за обман на 400 тысяч

15 февраля 2021, 10:40
Фото: Медиахолдинг 1MI
Кировский районный суд Омска рассмотрел уголовное дело в отношении 25-летнего омича. Он признан виновным в мошенничестве, совершенном путем обмана и в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Суд установил, что фигурант уголовного дела приобрел группу в соцсети, посвященную ставкам на киберспорт, в которой предложил букмекерские услуги. После этого он принимал деньги, поступающие ему на счет, обещая сделать ставки и вернуть их втройне в случае выигрыша. При проигрыше он обещал вернуть всю сумму ставки.

Парень завладел таким образом 400 тыс. рублей и общение с клиентами прекратил. Также он в качестве аванса взял 3 тыс. рублей у девушки за квартиру, которая уже была в аренде.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 10 дней лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Прокуратура оспаривает приговор из-за мягкости наказания.

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