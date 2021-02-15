Омских бизнесменов приглашают на конференцию по внешнеэкономической деятельности

Деловая программа Конференции разделена на три секции. Так, эксперт по организации учета экспортных и импортных операций на предприятиях Елена Капранова расскажет о том, какие простые действия должны предпринять бухгалтеры и финансисты, чтобы избежать штрафов и административной ответственности. Специалист-практик в области маркетинга, лицензионного бизнеса и формализации бизнес-процессов Илья Шпирт объяснит, как участвовать в международных выставках таким образом, чтобы это было не просто интересной поездкой, но и прибыльным мероприятием. Руководить компании «Центр ВЭД» Игорь Кузнецов расскажет, как использовать международные торговые площадки (маркетплейсы) для развития экспортных продаж в сегменте B2C – особенно в период пандемии и экономического спада. Генеральный директор компании PAL – официального сервисного партнера торговой площадки Alibaba.com – Борис Нейман откроет секреты успешных оптовых продаж на крупнейшей торговой площадке.