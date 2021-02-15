Омских бизнесменов приглашают на конференцию по внешнеэкономической деятельности

Posted 15 февраля 2021,, 07:55
Published 15 февраля 2021,, 07:55
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Организатором мероприятия выступает Центр поддержки экспорта Омской области. ЦПЭ - это структурное подразделение центра оказания услуг «Мой бизнес» в Омске, который базируется на площадке регионального ИТ-парка. ЦПЭ работает в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».
На конференции эксперты в области внешнеэкономической деятельности разберут актуальные вопросы развития экспорта, инструменты экспортных операций, меры государственной поддержки и современные каналы продаж.
Деловая программа Конференции разделена на три секции. Так, эксперт по организации учета экспортных и импортных операций на предприятиях Елена Капранова расскажет о том, какие простые действия должны предпринять бухгалтеры и финансисты, чтобы избежать штрафов и административной ответственности. Специалист-практик в области маркетинга, лицензионного бизнеса и формализации бизнес-процессов Илья Шпирт объяснит, как участвовать в международных выставках таким образом, чтобы это было не просто интересной поездкой, но и прибыльным мероприятием. Руководить компании «Центр ВЭД» Игорь Кузнецов расскажет, как использовать международные торговые площадки (маркетплейсы) для развития экспортных продаж в сегменте B2C – особенно в период пандемии и экономического спада. Генеральный директор компании PAL – официального сервисного партнера торговой площадки Alibaba.com – Борис Нейман откроет секреты успешных оптовых продаж на крупнейшей торговой площадке.
«Мы приглашаем на Конференцию представителей малого и среднего бизнеса, которые ведут экспортную деятельность или хотят начать международные отношения. Мероприятие поможет открыть новые направления экспорта, узнать, что изменилось в господдержке экспортёров, понять, как организовать продвижение своих товаров на мировых рынках, а также задать вопросы экспертам по экспорту мирового уровня. Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация», - поделилась руководитель Центра Александра Ляврик.
Зарегистрироваться и ознакомиться с программой и расписанием работы секций можно на сайте Конференции - экспортпросто.рф.
По возникающим вопросам необходимо обратиться к специалистам Центра: Елена Буйло +7(3812)95-77-75 (вн. 41), esbujlo@ved55.ru, Олеся Ключникова +7(3812)95-77-75 (вн. 42), klyuchnikova@ved55.ru.
Место проведения: областной Конгресс-холл, г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 25, корп. 2.