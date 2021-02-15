Омская область получит миллиард за оперативный ремонт дорог

За счет федеральных ассигнований потраченный в прошлом году миллиард будет возмещен, чтобы омские дорожники могли отремонтировать дополнительные участки. Об этом в понедельник, 15 февраля, объявил губернатор Омской области Александр Бурков.
В связи с этим глава региона поручил министру строительства и транспорта Антону Заеву подумать, на какие объекты может быть потрачен возмещенный миллиард. В первую очередь ведомство должно рассмотреть заявки от муниципалитетов. Заев же сообщил, что предварительный список участков уже готов.
Отметим, что деньги региону выделяются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В прошлом году в Омской области было отремонтировано 42 участка дорожного полотна общей протяженностью 192.8 км.