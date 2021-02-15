Омская область получит миллиард за оперативный ремонт дорог

В связи с этим глава региона поручил министру строительства и транспорта Антону Заеву подумать, на какие объекты может быть потрачен возмещенный миллиард. В первую очередь ведомство должно рассмотреть заявки от муниципалитетов. Заев же сообщил, что предварительный список участков уже готов.