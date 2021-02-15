На Омскую область надвигаются морозы до -33 градусов

Сегодня днем, 15 февраля, столбик термометра покажет -7…-12 градусов. Местами может похолодать до -17…-22 градусов. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Пройдет небольшой снег.
Во вторник, 16 февраля, ожидается понижение температуры. Ночью температура воздуха составит -21…-26 градусов, местами до -16 градусов. Ветер западный 7-12 м/с. Днем будет немного теплее — -14…-19 градусов. Скорость ветра составит 5-10 м/с. Будет идти снег.
В среду, 17 февраля, осадков не ожидается, но на юге области пройдет небольшой снег. Ожидается дальнейшее похолодание. Будет дуть северо-западный ветер с переходом на северо-восточный 4-9 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -28…-33 градусов, в некоторых районах до -22 градусов. Днем холодная погода сохранится — -17…-22 градуса.