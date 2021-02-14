Омские зоозащитники выступили против выпуска собак на улицу

Напомним, в «Муниципальном приюте» действует общепринятый принцип обращения с безнадзорными животными — «ОСВВ», то есть «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Выпуск». Получается, после обязательного карантина, проведения процедур и реабилитации животных положено привезти на прежнее место обитания — улицу, с которой когда-то был отловлен. Этот способ обращения был признан более гуманным, чем действующий до него, когда к собакам, для справки, можно было применять эвтаназию. Омское зоозащитное сообщество долго боролось за отмену старых правил. Это стало возможным после принятия закона «Об ответственном обращении с животными».