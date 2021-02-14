Омские зоозащитники выступили против выпуска собак на улицу

Авторы обращения — омские волонтеры-зоозащитники. Волна негодования появилась после публикации «Муниципального приют для животных», бывшего Спецавтохозяйства. На странице бюджетного учреждения появилась запись: «В самое ближайшее время будет выпущено 100 наших собак-старожилов». Волонтеры обратились к владельцам омских приютов и простым горожанам с просьбой забрать «хотя бы по несколько» собак под опеку, якобы после выпуска на улицу они не выживут.
Напомним, в «Муниципальном приюте» действует общепринятый принцип обращения с безнадзорными животными — «ОСВВ», то есть «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Выпуск». Получается, после обязательного карантина, проведения процедур и реабилитации животных положено привезти на прежнее место обитания — улицу, с которой когда-то был отловлен. Этот способ обращения был признан более гуманным, чем действующий до него, когда к собакам, для справки, можно было применять эвтаназию. Омское зоозащитное сообщество долго боролось за отмену старых правил. Это стало возможным после принятия закона «Об ответственном обращении с животными».
Сегодня омские паблики во ВКонтакте начали публиковать единый текст «обращения волонтеров Омска», в котором неравнодушные омичи выступают против анонсированного выпуска собак на улицу. «Среди них много старых и перенесших болезни и операции, а остальные — просто собаки, просидевшие в приюте по несколько лет. И вдруг внезапно: холод, отсутствие еды, неизвестная местность, другие собаки, автомобильное движение и прочие опасности… Насколько гуманно выпускать таких собак, сколько из них выживет на улице?», — гласит пост, опубликованный в «ЧП Омск».
Далее волонтеры аргументируют свою позицию, мол, сегодня в городе и так много безнадзорных животных, «при этом, я так понимаю, будет продолжаться выпуск в обычном порядке отловленных недавно собак, то есть эти 100 — внеочередные». Авторы сообщения обращаются к властям с вопросом, готовы ли те к шквалу звонков от омичей по поводу стай.
«Собак с улиц нужно гуманно убирать, а не бороться с ветряными мельницами, одних выпуская, вторых забирая на неделю», — подвели итог волонтеры. Они уверены, Омску нужен большой приют, в котором реально было бы содержать колоссальное число безнадзорных животных, где они не смогли бы плодиться, им обеспечивали должный уход и безопасность.
Традиционно для постов об уличных собаках мнения горожан разделились. Некоторые выступают против гуманного обращения с животными, поддерживая «старые методы». Приверженцы другой точки зрения не устают убеждать пользователей соцсетей в своей правоте, порождая длинные споры.