Жители Омска испугались, что маршрут № 64 отменят

В паблике Города55 в комментариях под постом о возможном расторжении контрактов с перевозчиками ИП Торопов В.А и ИП Матюнин И. Ю на обслуживание маршрутов № 51 и № 64 соответственно. Омичи опасаются, что мэрия не найдет никого взамен них, и маршруты будут закрыты.
В мэрии Омска заверили, что уже сейчас идет поиск новых перевозчиков, несмотря на то, что контракты с нынешними предпринимателями пока не расторгнуты. О закрытии маршрута речи не идет.
«Уже ведутся поиски нового перевозчика на маршрут № 64, отмена маршрута не планируется», — сообщили в мэрии.
Ранее перевозчик Николай Артемьев в разговоре с Городом55 заявил, что не планирует возвращаться на маршрут № 64, а мэрии следует пересмотреть стратегию работы с перевозчиками, чтобы подобных проблем в будущем не возникало.
Добавим, что омичи жалуются еще на несколько маршрутов, в том числе на маршруты № 418, 68, 63 и 8. Зачастую претензии горожан связаны не только с графиком работы маршруток, но и с их вместимостью.