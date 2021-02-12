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Жители Омска испугались, что маршрут № 64 отменят

Жители Омска испугались, что маршрут № 64 отменят

12 февраля 2021, 15:33
Фото: Медиахолдинг1Mi
Жители Омска в социальных сетях выразили свои опасения по поводу ситуации с перевозчиком на маршруте № 64. Омичи боятся, что из-за возможного расторжения контракта машины перестанут ходить совсем.

В паблике Города55 в комментариях под постом о возможном расторжении контрактов с перевозчиками ИП Торопов В.А и ИП Матюнин И. Ю на обслуживание маршрутов № 51 и № 64 соответственно. Омичи опасаются, что мэрия не найдет никого взамен них, и маршруты будут закрыты.

В мэрии Омска заверили, что уже сейчас идет поиск новых перевозчиков, несмотря на то, что контракты с нынешними предпринимателями пока не расторгнуты. О закрытии маршрута речи не идет.

«Уже ведутся поиски нового перевозчика на маршрут № 64, отмена маршрута не планируется», — сообщили в мэрии.

Ранее перевозчик Николай Артемьев в разговоре с Городом55 заявил, что не планирует возвращаться на маршрут № 64, а мэрии следует пересмотреть стратегию работы с перевозчиками, чтобы подобных проблем в будущем не возникало.

Добавим, что омичи жалуются еще на несколько маршрутов, в том числе на маршруты № 418, 68, 63 и 8. Зачастую претензии горожан связаны не только с графиком работы маршруток, но и с их вместимостью.

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