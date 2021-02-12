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За нелюбовь к полицейским житель Омской области стал фигурантом уголовного дела

За нелюбовь к полицейским житель Омской области стал фигурантом уголовного дела

12 февраля 2021, 18:56
Фото: Медиахолдинг1Mi
Жителя Омской области осудят за оскорбление представителя власти на железнодорожном вокзале в Омске. Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России, мужчине не понравилась национальность полицейского.

Инцидент на вокзале произошел 3 января 2021 года. Ночью пьяный обвиняемый начал громко и нецензурно ругаться, чем нарушил общественный порядок. Мужчину задержали и доставили в дежурную часть для составления протокола, и там омич совершил преступление посерьезнее.

Мужчине не понравилась национальность полицейского, который его опрашивал. Омич начал оскорблять сотрудника транспортной полиции. В итоге вместе с протоколом за нарушение общественного порядка на него завели уголовное дело по ст. 319 УК РФ.

Материалы дела с обвинительным заключением следователя переданы в Ленинский районный суд, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского СУ на транспорте.

#Новости#Уголовное дело#Полиция#Общество#Омск сегодня
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