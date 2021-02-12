За нелюбовь к полицейским житель Омской области стал фигурантом уголовного дела

Инцидент на вокзале произошел 3 января 2021 года. Ночью пьяный обвиняемый начал громко и нецензурно ругаться, чем нарушил общественный порядок. Мужчину задержали и доставили в дежурную часть для составления протокола, и там омич совершил преступление посерьезнее.
Мужчине не понравилась национальность полицейского, который его опрашивал. Омич начал оскорблять сотрудника транспортной полиции. В итоге вместе с протоколом за нарушение общественного порядка на него завели уголовное дело по ст. 319 УК РФ.
Материалы дела с обвинительным заключением следователя переданы в Ленинский районный суд, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского СУ на транспорте.