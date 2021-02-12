ОНПЗ вошел в тройку лидеров по отчислениям налогов в областной бюджет

Лидерами по отчислениям стали 10 организаций региона. В топ-3 вошли «АБ ИНБЕВ ЭФЕС», «Газпромнефть – Омский НПЗ» и ПАО «Сбербанк России».
На позициях ниже в десятке оказались «ТГК №11», «Транснефть - ЗападнаяСибирь», «Объединенная двигателестроительная корпорация», «Омскийзавод полипропилена» и «Омский завод технического углерода», РЖД и«Омсктрансмаш».
Напомним, ОНПЗ также оказался в числе лидеров по отчислениям налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ. Предприятие уже несколько лет лидирует по этому показателю.