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ОНПЗ вошел в тройку лидеров по отчислениям налогов в областной бюджет

ОНПЗ вошел в тройку лидеров по отчислениям налогов в областной бюджет

12 февраля 2021, 10:13
Фото: «Газпромнефть - ОНПЗ»
По итогам 12 месяцев 2020 года десять крупнейших налогоплательщиков региона направили в бюджет Омской области 17,1 млрд рублей налогов и сборов, что составило около 30% от общего количества поступлений.

Лидерами по отчислениям стали 10 организаций региона. В топ-3 вошли «АБ ИНБЕВ ЭФЕС», «Газпромнефть – Омский НПЗ» и ПАО «Сбербанк России».

На позициях ниже в десятке оказались «ТГК №11», «Транснефть - ЗападнаяСибирь», «Объединенная двигателестроительная корпорация», «Омскийзавод полипропилена» и «Омский завод технического углерода», РЖД и«Омсктрансмаш».

Напомним, ОНПЗ также оказался в числе лидеров по отчислениям налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ. Предприятие уже несколько лет лидирует по этому показателю.

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