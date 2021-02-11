В Омской области нашли еще 146 больных коронавирусом

За минувшие сутки число больных увеличилось на 146 и достигло отметки в 39 006 пациентов. Из этого числа 26 803 человек уже выздоровели, болезнь смогли победить еще 283 человека. В то же время скончались за последние 24 часа еще 5 зараженных, увеличив общее число смертей до 1 136.
Отмечается, что из 146 новых заболевших 105 лечатся дома. При этом 102 человека находятся в Омске, еще 8 — в Полтавском районе, 7 — в Омском, 5 — в Тюкалинском, 4 — в Большеуковском.
В Исилькульском, Калачинском, Любинском районах нашли еще по — 3 заболевших, на Большереченский, Горьковский, Кормиловский, Марьяновский, Москаленский, Называевский, Павлоградский, Русско-Полянский, Таврический, Черлакский, Шербакульский районы пришлось всего по 1 новому случаю заражения коронавирусом.