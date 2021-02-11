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В Омской области нашли еще 146 больных коронавирусом

В Омской области нашли еще 146 больных коронавирусом

11 февраля 2021, 15:26
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Омской области за последние сутки обнаружили еще 146 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщил региональный Минздрав.

За минувшие сутки число больных увеличилось на 146 и достигло отметки в 39 006 пациентов. Из этого числа 26 803 человек уже выздоровели, болезнь смогли победить еще 283 человека. В то же время скончались за последние 24 часа еще 5 зараженных, увеличив общее число смертей до 1 136.

Отмечается, что из 146 новых заболевших 105 лечатся дома. При этом 102 человека находятся в Омске, еще 8 — в Полтавском районе, 7 — в Омском, 5 — в Тюкалинском, 4 — в Большеуковском.

В Исилькульском, Калачинском, Любинском районах нашли еще по — 3 заболевших, на Большереченский, Горьковский, Кормиловский, Марьяновский, Москаленский, Называевский, Павлоградский, Русско-Полянский, Таврический, Черлакский, Шербакульский районы пришлось всего по 1 новому случаю заражения коронавирусом.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Омск сегодня#Общество
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