В Омской области нашли еще 146 больных коронавирусом

За минувшие сутки число больных увеличилось на 146 и достигло отметки в 39 006 пациентов. Из этого числа 26 803 человек уже выздоровели, болезнь смогли победить еще 283 человека. В то же время скончались за последние 24 часа еще 5 зараженных, увеличив общее число смертей до 1 136.