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В Омске решили создать дорожную карту вывоза снега

В Омске решили создать дорожную карту вывоза снега

11 февраля 2021, 19:22
Фото: Город55
Мэр Омска Оксана Фадина поручила создать дорожную карту с датами чистки городских улиц от снега и с информацией о численности дорожной техники и рабочих. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе администрации города.

Задачу с установлением порядка и скорости очистки омских дорог от снега мэр обозначила как первостепенную. В дорожной карте должна быть также обозначена незадействованная и дефицитная техника.

«Здесь руководителям придется принимать нестандартные управленческие решения. Миллиарда на обновление автопарка у нас нет, и завтра не будет. Выход в организации работы по оказанию услуг с компаниями, владеющими спецтехникой, например, строительными, которые в зимний сезон ее не используют. Нужно договариваться с подрядчиками, действовать оперативно и расходовать каждый бюджетный рубль максимально эффективно, — подчеркнула Оксана Фадина. — Кроме того, нужно активнее действовать в решении проблемы кадровой потребности дорожных служб. Сегодня вновь ощущается нехватка рабочих рук».

Также Фадина поручила главам округов тщательнее контролировать предпринимателей, которые забывают чистить свои участки от снега. С начала года было выписано уже 305 протоколов на общую сумму более 780 тыс рублей. А до 1 марта в городе будет проведена инвентаризация всех парковочных «карманов» у коммерческих объектов.

Ранее мэр Омска объехала город в поисках сугробов и плохо вычищенных участков дорог. Спойлер: их оказалось слишком много. Подробнее — в материале ниже.

Мэр, улица, сугроб. Бессонная ночь в Омске с Оксаной Фадиной
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