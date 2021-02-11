В Омске решили создать дорожную карту вывоза снега

«Здесь руководителям придется принимать нестандартные управленческие решения. Миллиарда на обновление автопарка у нас нет, и завтра не будет. Выход в организации работы по оказанию услуг с компаниями, владеющими спецтехникой, например, строительными, которые в зимний сезон ее не используют. Нужно договариваться с подрядчиками, действовать оперативно и расходовать каждый бюджетный рубль максимально эффективно, — подчеркнула Оксана Фадина. — Кроме того, нужно активнее действовать в решении проблемы кадровой потребности дорожных служб. Сегодня вновь ощущается нехватка рабочих рук».