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Омичи пожаловались на теплые остановки, закрытые в мороз

Омичи пожаловались на теплые остановки, закрытые в мороз

11 февраля 2021, 14:56
Фото: "Типичный Омск"
Теплая остановка на улице Завертяева оказалась закрыта в -30 градусов, сообщается в паблике «Типичный Омск».

Сегодня, 11 февраля, в паблике «Типичный Омск» появилась очередная жалоба от омичей на теплые остановки. Горожане рассказали, что хотя на улице сильный мороз, остановка «Детский сад» на улице Завертяева оказалась закрыта. Отметим, что монтажные работы в новом ТКО еще продолжаются.

«Люди мерзнут на улице, теплые остановки поставлены и „функционируют“ уже месяц, но они закрыты!» — возмутился автор поста.

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня ночью столбик термометра опускался до -30…-35 градусов, местами ударили морозы до -40 градусов. Днем температура воздуха могла составить -22 градуса. По информации сайта «Гисметео», сейчас в городе -25 градусов, ледяные иглы.

#Новости#Автобусные остановки#Соцсети#Омск сегодня#Общество
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