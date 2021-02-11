Омичи пожаловались на теплые остановки, закрытые в мороз

Сегодня, 11 февраля, в паблике «Типичный Омск» появилась очередная жалоба от омичей на теплые остановки. Горожане рассказали, что хотя на улице сильный мороз, остановка «Детский сад» на улице Завертяева оказалась закрыта. Отметим, что монтажные работы в новом ТКО еще продолжаются.