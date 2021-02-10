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Posted 10 февраля 2021,, 06:19

Published 10 февраля 2021,, 06:19

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омский суд признал незаконным использование бренда «Куриная республика»

10 февраля 2021, 06:19
На этой неделе, 8 февраля, вступило в силу определение Арбитражного суда Омской области, которое признало незаконным бездействие финансового управляющего Ирины Глазковой, которая занимается реализацией имущества предпринимателя-банкрота Юрия Афанасенко, пишут «Коммерческие вести».

Бездействие заключается в том, что финансовый управляющий не проконтролировал прекращение использования третьими лицами товарных знаков, принадлежащих должнику. Речь идет о бренде «Куриная Республика». Под этими вывесками продолжали работать магазины в пяти домах Омска.

Сами магазины Афанасенко уже не принадлежат, поэтому новые владельцы должны были сменить вывеску и не использовать популярный бренд. На это обратил внимание кредитор дорожника – предприниматель Артем Палютин. Исковое заявление подано в Арбитражный суд. Бездействие управляющего признано незаконным.

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