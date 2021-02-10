Омский суд признал незаконным использование бренда «Куриная республика»

Сами магазины Афанасенко уже не принадлежат, поэтому новые владельцы должны были сменить вывеску и не использовать популярный бренд. На это обратил внимание кредитор дорожника – предприниматель Артем Палютин. Исковое заявление подано в Арбитражный суд. Бездействие управляющего признано незаконным.