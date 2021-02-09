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Posted 9 февраля 2021,, 05:04

Published 9 февраля 2021,, 05:04

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

СМИ прочат экс-главу омского фонда капремонта в замы руководителя Минэнерго

9 февраля 2021, 05:04
Марина Степанова, которая ранее была и.о директора фонда капремонта займет должность заместителя министра в министерстве энергетики и жилищно-коммунального комплекса, сообщают «Коммерческие вести».

Бывшая исполняющая обязанности директора Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Омской области Марина Степанова может получить новое назначение в региональном министерстве энергетики и жилищно-коммунального комплекса. По информации издания, ей предложили кресло заместителя министра.

Напомним, что Степанова руководила фондом капремонта с февраля 2019 года. До этого она занимала должность директора по правовым вопросам фонда капремонта Свердловской области и города Севастополя.

В конце декабря стало известно, что вместо нее омским фондом капитального ремонта будет руководить Рустем Протасов, приехавший в Омск из Екатеринбурга. До этого он более двух лет возглавлял «Шадринский машиностроительный завод».

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