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Posted 29 января 2021,, 10:27

Published 29 января 2021,, 10:27

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Высокопоставленные полицейские пытаются отобрать землю у курского фермера

29 января 2021, 10:27
На фермера из Курской области оказывают давление местные высокопоставленные полицейские, пытаясь отобрать участок земли.

Издание dddkursk.ru сообщает, что усадьба Владимира Свеженцева, из-за которой на него оказывают давление, находится в Щигровском районе Курской области. Площадь земельного участка составляет больше восьми гектаров.

Первые судебные тяжбы по делам о праве собственности на землю начались шесть лет назад. Тогда Свеженцев судился с семьей районного депутата Юрия Степанова. Суд принял решение в пользу фермера, но вторая сторона осталась недовольна, и сейчас по делу готовится апелляция.

Свеженцев рассказал, что это было только начало. Дальше на него стали оказывать давление высокопоставленные полицейские, занимающие серьезные должности в Щигровском ОМВД.

До того, как стать фермером, Владимир Свеженцев работал охотоведом и был отстранен от должности из-за уголовного дела. Его обвинили во взяточничестве в размере шести тысяч рублей и осудили на четыре года условно. Впоследствии эта судимость стала поводом для того, чтобы на его усадьбу пришли с обыском вооруженные силовики, которыми руководили замначальника ОМВД Евгений Дёмин и начальник следственного отделения Евгений Свинцов. Произошло это летом прошлого года.

Тогда правоохранители под предлогом кражи аккумуляторов у соседей вошли в дом Свеженцева, провели обыск и изъяли три ружья. Однако криминалистическая экспертиза не выявила на оружии биологических следов и отпечатков пальцев владельца. Тогда правоохранители стали искать свидетелей, которые бы подтвердили, что видели фермера с оружием в руках — это дело до сих пор не закрыто.

Следующий инцидент произошел некоторое время спустя, тоже летом прошлого года. Тогда сотрудники Госавтоинспекции в сопровождении тех же высокопоставленных офицеров прямо на скошенном поле заблокировали трактор фермера, груженный сеном. Правоохранители потребовали предъявить документы на право управления спецтехникой.

«Я им сказал, что у меня все нужные документы есть. Поле у нас на правах собственности, а сено мы заготавливаем для своего домашнего хозяйства. Тем не менее полицейские начальники скомандовали написать на меня протоколы», — вспоминает фермер.

По словам фермера, когда сотрудники ГИБДД уехали, один из полицейских сказал, что арестует спецтехнику Свеженцева. На утверждение об отсутствии оснований офицер ответил, что является начальником полиции и обязательно найдет повод для изъятия. И нашел — единственный трактор фермера поместили на штрафстоянку, и пока спецтехника была у полицейских, урожай собрали работники депутата.

«Он со своими работниками на комбайнах и КамАЗах на поле нашем 8,13 гектара украли у нас зерно. Охранял, так сказать, это поле от нас, собственников, один из уже упоминавшихся офицеров Щигровского ОМВД и сотрудники ППС. Ущерб, по подсчетам потерпевших, составил около 850 тысяч рублей», — рассказывает Свеженцев.

Причиной такого давления может быть расположение земельного участка Свеженцева, который граничит с собственностью родственников одного из офицеров, который принимал непосредственное участие в организации и проведении обыска, а также в деле об аресте спецтехники. В местной администрации сказали, что знают о конфликте, но не считают нужным вмешиваться, так как ситуация под контролем.

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