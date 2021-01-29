Высокопоставленные полицейские пытаются отобрать землю у курского фермера

До того, как стать фермером, Владимир Свеженцев работал охотоведом и был отстранен от должности из-за уголовного дела. Его обвинили во взяточничестве в размере шести тысяч рублей и осудили на четыре года условно. Впоследствии эта судимость стала поводом для того, чтобы на его усадьбу пришли с обыском вооруженные силовики, которыми руководили замначальника ОМВД Евгений Дёмин и начальник следственного отделения Евгений Свинцов. Произошло это летом прошлого года.