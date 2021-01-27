Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января 2021,, 11:13

Published 27 января 2021,, 11:13

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омские власти выставили на продажу контейнеры с китайской оптовки

27 января 2021, 11:13
Омским предпринимателям предложили приватизировать контейнеры с китайской оптовки, которую закрыли еще в 2019 году. 33 контейнера несколькими лотами распродадут до конца января, сообщили в пресс-службе регионального Минимущества.

Первые аукционы на выкуп контейнеров начались сегодня, 27 января. Кроме контейнеров в списке объектов «малой приватизации» значатся гаражи, автомобили и целые здания. В общей сложности к приватизации до 2023 года планируется 45 объектов недвижимого имущества общей площадью почти 15 тыс кв. м и 76 объектов движимого имущества.

В Минимущества отмечают, что объекты находятся не только в Омске, но и в муниципальных районах области, в том числе в Тарском, Называевском, Москаленском, Азовском, Омском районах. Торги будут проходить на площадке www.sberbank-ast.ru.

Список сформирован из имущества, которое не захотели принимать на баланс областные организации или органы местного самоуправления. Теперь для них ищут хозяев среди объектов малого и среднего предпринимательства.

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15