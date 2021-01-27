Омские власти выставили на продажу контейнеры с китайской оптовки

Posted 27 января 2021,, 11:13
Published 27 января 2021,, 11:13
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Первые аукционы на выкуп контейнеров начались сегодня, 27 января. Кроме контейнеров в списке объектов «малой приватизации» значатся гаражи, автомобили и целые здания. В общей сложности к приватизации до 2023 года планируется 45 объектов недвижимого имущества общей площадью почти 15 тыс кв. м и 76 объектов движимого имущества.
В Минимущества отмечают, что объекты находятся не только в Омске, но и в муниципальных районах области, в том числе в Тарском, Называевском, Москаленском, Азовском, Омском районах. Торги будут проходить на площадке www.sberbank-ast.ru.
Список сформирован из имущества, которое не захотели принимать на баланс областные организации или органы местного самоуправления. Теперь для них ищут хозяев среди объектов малого и среднего предпринимательства.