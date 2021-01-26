«Пятерочка» запустила производство новых пакетов из вторсырья

Сейчас в России активно обсуждают тему полного запрета на использование пластиковых пакетов — вопрос рассматривается в Государственной думе. Кроме этого, среди жителей страны популярны специальные многоразовые сумки, которые не угрожают окружающей среде. Однако среди россиян больше тех, кто предпочитает пластиковые пакеты. Поэтому ответственные производители занимаются изготовлением изделий с использованием сырья, полученного в процессе вторичной переработки пластика. Это позволяет не только снизить нагрузку на экологию, но и сократить количество отходов.