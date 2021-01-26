«Пятерочка» запустила производство новых пакетов из вторсырья

Posted 26 января 2021,, 13:45
Published 26 января 2021,, 13:45
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
По сообщению издания EG.ru, в последние годы во всем мире набирает обороты тренд на осознанное потребление. Многие обеспокоены стремительным увеличением количества отходов, поэтому крупные предприятия разрабатывают и внедряют меры по их снижению и созданию замкнутого цикла.
Сейчас в России активно обсуждают тему полного запрета на использование пластиковых пакетов — вопрос рассматривается в Государственной думе. Кроме этого, среди жителей страны популярны специальные многоразовые сумки, которые не угрожают окружающей среде. Однако среди россиян больше тех, кто предпочитает пластиковые пакеты. Поэтому ответственные производители занимаются изготовлением изделий с использованием сырья, полученного в процессе вторичной переработки пластика. Это позволяет не только снизить нагрузку на экологию, но и сократить количество отходов.
В столичных магазинах торговой сети «Пятерочка» некоторое время назад появились новые пакеты, которые на одну третью часть состоят из вторсырья. В процессе работы торговых точек сети образуется много пластиковых отходов, которым дают вторую жизнь и снижают количество мусора на полигонах.
Пакеты производятся в сотрудничестве с группой «ЭкоТехнологии» и компанией «Тверь Пак». В качестве основного сырья используется упаковочная пленка, которая остается в распределительных центрах. Ее предварительно моют и дезинфицируют высокой температурой. В результате из переработанного сырья производятся прочные и удобные пакеты, на которые наносят важную информацию о том, как правильно разделять и перерабатывать разные виды мусора, включая пластик, картон, стекло и металл.
Для торговой сети «Пятерочка» новый экологический проект не является первым. На официальном сайте торговой сети пользователи могут ознакомиться с особенностями переработки тары и упаковки и узнать адреса пунктов приема, куда можно сдать большую часть упаковки, стекло и батарейки.
«В прошлом году в магазинах сети было продано свыше 4,26 миллиона многоразовых сумок-шоперов и более 260 тысяч многоразовых нейлоновых мешков для взвешивания овощей и фруктов», — отметил генеральный директор торговой сети Сергей Гончаров.
Стоит отметить, что в ближайшее время новые пакеты из вторсырья появятся во всех магазинах торговой сети «Пятерочка», а старые планируют полностью убрать из оборота.