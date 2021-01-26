Одна из опытнейших омских судей уходит в отставку

Posted 26 января 2021,, 06:34
Published 26 января 2021,, 06:34
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По информации издания, с 1 по 5 февраля, в московском Доме органов судейского сообщества пройдет видеоконференция заседания Высшей квалификационной коллегии судей. На мероприятии планируют обсудить больше сотни вопросов.
Планируется, что 4 февраля ВККС рассмотрит заявление 51-летней Марины Смольниковой о прекращении ее полномочий судьи Восьмого арбитражного апелляционного суда с 21 марта. Смольникова хочет уйти в отставку по собственному желанию.
Отметим, что в ноябре 2020 года Смольникова сдала экзамены Высшей квалификационной коллекции судей и подтвердила свой квалификационный класс, который ей присвоили 20 ноября 2017 года.
Марина Смольникова работает по юридической специальности более 25 лет. В 1999 году указом президента РФ ее назначили на должность судьи Куйбышевского районного суда Омска.
В 2006 году она получила назначение на пост судьи Восьмого арбитражного апелляционного суда. Сейчас судья входит в судебную коллегию 8ААС по рассмотрению споров, которые возникают из-за административных и других публичных правоотношений.