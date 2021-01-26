Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 26 января 2021,, 06:34

Published 26 января 2021,, 06:34

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Одна из опытнейших омских судей уходит в отставку

26 января 2021, 06:34
Судья Восьмого арбитражного апелляционного суда Марина Смольникова уходит в отставку, сообщают «Коммерческие вести».

По информации издания, с 1 по 5 февраля, в московском Доме органов судейского сообщества пройдет видеоконференция заседания Высшей квалификационной коллегии судей. На мероприятии планируют обсудить больше сотни вопросов.

Планируется, что 4 февраля ВККС рассмотрит заявление 51-летней Марины Смольниковой о прекращении ее полномочий судьи Восьмого арбитражного апелляционного суда с 21 марта. Смольникова хочет уйти в отставку по собственному желанию.

Отметим, что в ноябре 2020 года Смольникова сдала экзамены Высшей квалификационной коллекции судей и подтвердила свой квалификационный класс, который ей присвоили 20 ноября 2017 года.

Марина Смольникова работает по юридической специальности более 25 лет. В 1999 году указом президента РФ ее назначили на должность судьи Куйбышевского районного суда Омска.

В 2006 году она получила назначение на пост судьи Восьмого арбитражного апелляционного суда. Сейчас судья входит в судебную коллегию 8ААС по рассмотрению споров, которые возникают из-за административных и других публичных правоотношений.

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15