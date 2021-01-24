Глобальные перемены. Лютый мороз в Омске резко сменится на тепло

Сегодня днем будет похолодание -29… -34 градуса. Порывы ветра до 7 метров в секунду. Осадков нет. Добавим, по данным омского метеоканала, 24 января в 5:00 на метеостанции нашего города были зафиксированы температура -36,9 градусов, ледяные иглы — это наиболее морозное время ближайших суток.