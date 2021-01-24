Глобальные перемены. Лютый мороз в Омске резко сменится на тепло

Posted 24 января 2021,, 03:55
Published 24 января 2021,, 03:55
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Сегодня днем будет похолодание -29… -34 градуса. Порывы ветра до 7 метров в секунду. Осадков нет. Добавим, по данным омского метеоканала, 24 января в 5:00 на метеостанции нашего города были зафиксированы температура -36,9 градусов, ледяные иглы — это наиболее морозное время ближайших суток.
В ночь с 24 на 25 января столбик термометра опустится еще ниже. По информации Обь-Иртышского УГМС, при натекании облачности ожидается -43. Порывы ветра усилятся до 9 метров в секунду. Небольшой снег.
Новая неделя в Омске начнется с -26 градусов. Сохранятся осадки, ветер останется той же силы. Ночью 25 января прогнозируют -31 и небольшой снег.
Резкое потепление ждет омичей 26 января. Во вторник столбик термометра поднимется до -3 градусов. Ожидают небольшой, местами умеренный снег. В некоторых районах области возможна метель. Порывы ветра усилятся до 12 метров в секунду.