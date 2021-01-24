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Posted 24 января 2021,, 03:55

Published 24 января 2021,, 03:55

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Глобальные перемены. Лютый мороз в Омске резко сменится на тепло

24 января 2021, 03:55
Выходные в Омске проходят по-настоящему морозно. Погода не жалеет горожан. Впрочем, лютый холод скоро уйдет… по-английски. Обь-Иртышское УГМС опубликовало шокирующий прогноз на ближайшие дни.

Сегодня днем будет похолодание -29… -34 градуса. Порывы ветра до 7 метров в секунду. Осадков нет. Добавим, по данным омского метеоканала, 24 января в 5:00 на метеостанции нашего города были зафиксированы температура -36,9 градусов, ледяные иглы — это наиболее морозное время ближайших суток.

В ночь с 24 на 25 января столбик термометра опустится еще ниже. По информации Обь-Иртышского УГМС, при натекании облачности ожидается -43. Порывы ветра усилятся до 9 метров в секунду. Небольшой снег.

Новая неделя в Омске начнется с -26 градусов. Сохранятся осадки, ветер останется той же силы. Ночью 25 января прогнозируют -31 и небольшой снег.

Резкое потепление ждет омичей 26 января. Во вторник столбик термометра поднимется до -3 градусов. Ожидают небольшой, местами умеренный снег. В некоторых районах области возможна метель. Порывы ветра усилятся до 12 метров в секунду.

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