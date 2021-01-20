«Росводоканал Омск»: присоединяйтесь к большинству!

«В 2020 году мы сосредоточились на разработке новых доступных дистанционных способов и улучшении внедрённых ранее. Они стали надёжными помощниками для горожан в период пандемии, когда были закрыты офисы и особенно пожилые омичи не могли передать данные через терминал или оператору. Значительная часть горожан по-прежнему передаёт сведения при оплате в квитанции. В свою очередь, мы просим омичей переходить на дистанционные способы передачи показаний, чтобы телефон контакт-центра был доступен для ответов на другие вопросы», — обратилась к потребителям коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.