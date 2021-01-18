В одном из районов Омской области назначили нового прокурора

Posted 18 января 2021,, 03:45
Published 18 января 2021,, 03:45
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По информации издания, на прошлой неделе стало известно, что Генеральная прокуратура РФ назначила нового прокурора Большереченского района. Эту должность занял советник юстиции Виталий Петряков.
До этого он работал заместителем прокурора Омского района. Отметим, что ранее пост прокурора Болшереченского района занимал Сергей Бряндин. Он пробыл на этой должности 10 лет.
Напомним, что 1 января заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь ушел в отставку. Именно в этот день ему исполнилось 70 лет. Омич достиг предельного возраста для должности, на которой он находился.