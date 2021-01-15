С владельца «Сибирского кондитера» потребовали 34 млн рублей за неэффективность

Posted 15 января 2021,, 06:21
Published 15 января 2021,, 06:21
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Заявление поступило в суд в 14 января 2021 года. Согласно документу, управляющий требует с бывшего директора и действующего владельца «СК» Евгения Фомина 34 млн рублей в качестве убытков, причинённых в период руководства деятельностью обществом. Если суд удовлетворит это заявление, взысканные с Фомина деньги попадут в конкурсную массу предприятия и пойдут на погашение долгов перед кредиторами.
Отметим, «Сибирский кондитер» был признан банкротом по иску кондитерской фирмы «Фантэль» на 6.3 млн рублей. Ранее компании работали вместе — в период с 2012 по 2014 годы омская фабрика выпускала торты под брендовой маркой Fantel, которой обладает челябинское предприятие. В это время омское предприятие принадлежало челябинскому предпринимателю Илье Мительману. Он, в свою очередь, купил предприятие у давнего семейного бизнес-партнера Светланы Серпик. До того как «Сибирский кондитер» стал принадлежать Серпик, им руководил омич Евгений Фомин. Он же и выкупил предприятие у Мительмана в 2014 году.
Согласно открытым данным, Фомина и Мительмана связывает давняя история совместной работы. Евгений Фомин с 2012 по 2015 год руководил московским ООО «Первая бисквитная компания», бенефициаром которой значится Мительман. В 2012 году Фомин вместе с Мительманом был учредителем челябинского ООО «Первая бисквитная компания «Центр». Сейчас «ПБКЦ» является управляющей компанией большинства кондитерских фабрик Мительмана.
Илья Мительман известен как депутат Городской думы Челябинска и сын вице-спикера Законодательного собрания Южного Урала Семена Мительмана. Ранее имя бизнесмена часто мелькало в светской хронике – ряд федеральных СМИ до сих пор приписывают Илье Мительману романы с певицей Жанной Фриске, актрисой Марией Кожевниковой, моделью Ириной Шейк и даже кандидатом в президенты России Ксенией Собчак.