Почти 1 млрд руб за мобильные игры: итоги 2020 года Одноклассников

Важным средством коммуникации во время пандемии стали прямые эфиры. С помощью трансляций, в первую очередь в приложении OK Live, пользователи общались со своими друзьями, делились новостями и просто рассказывали о жизни. Ежедневная аудитория OK Live за год выросла на 30%, приложение преодолело отметку в 9 млн установок на iOS и Android. Прямые эфиры, созданные в OK Live, набирали более 71 млн просмотров в сутки, при этом среднесуточное число просмотров таких стримов выросло за год в 2,5 раза.