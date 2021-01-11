Более 30 тысяч жителей Хабаровского края посетили новогодние мероприятия

Как сообщает amurpress.ru, в эти праздничные дни коммунальные и дорожные службы работали в режиме повышенной готовности. За весь период новогодних каникул, начиная с 31 декабря, было выявлено 35 локальных сбоев на объектах ЖКХ и топливно-энергетического комплекса, в том числе 10 нарушений в работе электросети.