Более 30 тысяч жителей Хабаровского края посетили новогодние мероприятия

Posted 11 января 2021,, 12:14
Published 11 января 2021,, 12:14
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
За организацию досуга хабаровчан и обеспечение безопасности во время проведения массовых мероприятий отвечал краевой штаб по подготовке к праздникам под руководством главы региона Михаила Дегтярева.
В населенных пунктах были возведены детские городки с тематическими ледяными фигурами и снежными горками. В период новогодних каникул в районах Хабаровского края было проведено 147 спортивных мероприятий, включая семейные конкурсы, соревнования по дворовому хоккею и зимнему футболу, участниками которых стали более 30 тысяч местных жителей.
Как сообщает amurpress.ru, в эти праздничные дни коммунальные и дорожные службы работали в режиме повышенной готовности. За весь период новогодних каникул, начиная с 31 декабря, было выявлено 35 локальных сбоев на объектах ЖКХ и топливно-энергетического комплекса, в том числе 10 нарушений в работе электросети.
Эпидемиологическая обстановка в регионе в первые 10 дней наступившего года по-прежнему оставалась сложной. По данным на 11 января, на территории Хабаровского края было зафиксировано более 38 тысяч случаев заражения COVID-19. Наибольшее количество заболевших наблюдается в краевом центре, Комсомольске-на-Амуре, Нанайском, Верхнебуреинском и Вяземском районах.
В регионе началась вакцинация населения от коронавирусной инфекции. В медицинские учреждения крупных городов и районных центров уже поступают партии вакцин “Гам-Ковид-Вак” и “ЭпиВакКорона”.
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев дал местным чиновникам поручение проработать вопрос вакцинации пожилых людей, попадающих в группу риска. Также на контроле главы региона находятся выплаты медицинским работникам, которые трудятся в ковидных госпиталях.
Сообщается, что Дегтярев провел праздничные дни в Хабаровском крае, что позволило ему оперативно реагировать на все возникающие в регионе проблемы.