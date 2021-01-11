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Posted 11 января 2021,, 12:14

Published 11 января 2021,, 12:14

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Более 30 тысяч жителей Хабаровского края посетили новогодние мероприятия

11 января 2021, 12:14
За время новогодних праздников жители Хабаровского края имели возможность поучаствовать более чем в 2000 культурных, спортивных и развлекательных мероприятиях.

За организацию досуга хабаровчан и обеспечение безопасности во время проведения массовых мероприятий отвечал краевой штаб по подготовке к праздникам под руководством главы региона Михаила Дегтярева.

В населенных пунктах были возведены детские городки с тематическими ледяными фигурами и снежными горками. В период новогодних каникул в районах Хабаровского края было проведено 147 спортивных мероприятий, включая семейные конкурсы, соревнования по дворовому хоккею и зимнему футболу, участниками которых стали более 30 тысяч местных жителей.

Как сообщает amurpress.ru, в эти праздничные дни коммунальные и дорожные службы работали в режиме повышенной готовности. За весь период новогодних каникул, начиная с 31 декабря, было выявлено 35 локальных сбоев на объектах ЖКХ и топливно-энергетического комплекса, в том числе 10 нарушений в работе электросети.

Эпидемиологическая обстановка в регионе в первые 10 дней наступившего года по-прежнему оставалась сложной. По данным на 11 января, на территории Хабаровского края было зафиксировано более 38 тысяч случаев заражения COVID-19. Наибольшее количество заболевших наблюдается в краевом центре, Комсомольске-на-Амуре, Нанайском, Верхнебуреинском и Вяземском районах.

В регионе началась вакцинация населения от коронавирусной инфекции. В медицинские учреждения крупных городов и районных центров уже поступают партии вакцин “Гам-Ковид-Вак” и “ЭпиВакКорона”.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев дал местным чиновникам поручение проработать вопрос вакцинации пожилых людей, попадающих в группу риска. Также на контроле главы региона находятся выплаты медицинским работникам, которые трудятся в ковидных госпиталях.

Сообщается, что Дегтярев провел праздничные дни в Хабаровском крае, что позволило ему оперативно реагировать на все возникающие в регионе проблемы.

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