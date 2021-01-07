Когда это кончится? В Омске вновь сильно похолодает

Никаких осадков, никакого ветра. Только аномально холодная температура. Только хардкор. Однако Рождество украсит надежда на потепление. Леденящий прогноз на ближайшие дни опубликовало Обь-Иртышское УГМС.