Когда это кончится? В Омске вновь сильно похолодает

Posted 7 января 2021,, 03:38
Published 7 января 2021,, 03:38
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По данным гидрометцентра, в Рождество омичей ожидает аномально холодная погода. Температура воздуха днем -23…-28 градусов. Местами изморозь. Порывы ветра до 8 метров в секунду, осадков не ожидается.
Резкое похолодание прогнозируют уже сегодня ночью. Столбик термометра опустится до -36.
Днем 8 января небольшое потепление -21…-26 градусов. В отдельных районах изморозь. Порывы ветра от 2 метров в секунду.
В ночь с 8 на 9 января температура воздуха составит -26. По северо-западу области возможен небольшой снег.
Долгожданное потепление, возможно, наступит днем 9 января. Синоптики прогнозируют -10…-15 градусов, небольшой снег, усиление порывов ветра до 11 метров в секунду.