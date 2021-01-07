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Posted 7 января 2021,, 03:38

Published 7 января 2021,, 03:38

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Когда это кончится? В Омске вновь сильно похолодает

7 января 2021, 03:38
Никаких осадков, никакого ветра. Только аномально холодная температура. Только хардкор. Однако Рождество украсит надежда на потепление. Леденящий прогноз на ближайшие дни опубликовало Обь-Иртышское УГМС.

По данным гидрометцентра, в Рождество омичей ожидает аномально холодная погода. Температура воздуха днем -23…-28 градусов. Местами изморозь. Порывы ветра до 8 метров в секунду, осадков не ожидается.

Резкое похолодание прогнозируют уже сегодня ночью. Столбик термометра опустится до -36.

Днем 8 января небольшое потепление -21…-26 градусов. В отдельных районах изморозь. Порывы ветра от 2 метров в секунду.

В ночь с 8 на 9 января температура воздуха составит -26. По северо-западу области возможен небольшой снег.

Долгожданное потепление, возможно, наступит днем 9 января. Синоптики прогнозируют -10…-15 градусов, небольшой снег, усиление порывов ветра до 11 метров в секунду.

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