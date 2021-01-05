Ученые нашли способ снизить углеродный выброс на производстве

Posted 5 января 2021,, 13:25
Published 5 января 2021,, 13:25
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Kp.ru пишет, что отечественные ученые создали научный метод Ансельм, помогающий избежать высокой ставки и нарастить производственную энергоэффективность.
По словам аналитиков, «налог на карбон» устанавливается для поддержки европейских производителей. Только в 2019 году Россия экспортировала в ЕС продукции на сто восемьдесят миллиардов долларов. При этом семьдесят пять процентов общего объема - нефть и ее производные. При таких объемах отечественные экспортеры будут вынуждены выплатить сбор в двадцать два миллиарда долларов, что приведет к увеличению цен в России на двенадцать процентов.
Со слов одного из авторов Ансельма Максима Канищева, на сто процентов исключить выбросы на производстве невозможно, но возможно уменьшить их на треть.
Согласно информации авторов проекта, предполагается оценить потенциал повышения энергоэффективности нефтяной и химической промышленности посредством механизма Ансельм. Инициировать создание процессов нужно в следующем году, а воплотить на семьдесят пять процентов не позднее 2025 года.
При правительстве страны должна быть создана рабочая группа из ученых, отслеживающая эффективность процессов. Ученые также предлагают начать сотрудничать с научными сообществами Европы для обеспечения оценивания поглощающей способности лесов и создаваемых карбоновых ферм. Такого рода шаг нужен для сведения к минимуму рисков непризнания российских методологий оценки улавливающей способности карбоновых ферм и снижения выбросов СО2.
По мнению ученых, экологические проблемы в России можно решить только через собственников и прибыль: производителям нужно видеть прямую выгоду в повышении энергоэффективности и сокращении выбросов CO2.