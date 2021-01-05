Ученые нашли способ снизить углеродный выброс на производстве

По словам аналитиков, «налог на карбон» устанавливается для поддержки европейских производителей. Только в 2019 году Россия экспортировала в ЕС продукции на сто восемьдесят миллиардов долларов. При этом семьдесят пять процентов общего объема - нефть и ее производные. При таких объемах отечественные экспортеры будут вынуждены выплатить сбор в двадцать два миллиарда долларов, что приведет к увеличению цен в России на двенадцать процентов.