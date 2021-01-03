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Posted 3 января 2021,, 06:55

Published 3 января 2021,, 06:55

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омске истекает срок подачи заявок на Рождественский полумарафон

3 января 2021, 06:55
В 2021 году один из крупнейших забегов серии SIM будет проходить в онлайн-формате. Подробности сообщили в региональном Минспорта.

Забег будет проходить 7-10 января в онлайн-формате, участникам предлагают три дистанции: 3 км, 10 км или 21,1 км. Пробежать дистанцию можно в любое удобное время. Обязательное условие: на трассе должен ловиться GPS-сигнал.

Результат можно зафиксировать с помощью мобильного приложения для занятий бегом; организаторам нужно будет отправить скриншот, где виден трек на карте, длина дистанции и время ее преодоления. Также можно (но необязательно) прислать фотографии с трассы. Особенно организаторов интересуют бегуны в праздничных костюмах.

«Ведь даже в онлайн-формате состоится традиционный конкурс на самый оригинальный костюм любителей зимнего бегового экстрима!» - подчеркнули в профильном омском министерстве.

Заявки можно оставить на сайте до 6 января включительно, организационный взнос – 1000 рублей (не зависит от дистанции). Все участники получат фирменную атрибутику: сумку, шапку и памятную медаль с выгравированными личными данными участника. В течение двух недель после забега и публикации итогового протокола организаторы отправят подарки почтой России.

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