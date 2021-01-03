В Омске истекает срок подачи заявок на Рождественский полумарафон

Posted 3 января 2021,, 06:55
Published 3 января 2021,, 06:55
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Забег будет проходить 7-10 января в онлайн-формате, участникам предлагают три дистанции: 3 км, 10 км или 21,1 км. Пробежать дистанцию можно в любое удобное время. Обязательное условие: на трассе должен ловиться GPS-сигнал.
Результат можно зафиксировать с помощью мобильного приложения для занятий бегом; организаторам нужно будет отправить скриншот, где виден трек на карте, длина дистанции и время ее преодоления. Также можно (но необязательно) прислать фотографии с трассы. Особенно организаторов интересуют бегуны в праздничных костюмах.
«Ведь даже в онлайн-формате состоится традиционный конкурс на самый оригинальный костюм любителей зимнего бегового экстрима!» - подчеркнули в профильном омском министерстве.
Заявки можно оставить на сайте до 6 января включительно, организационный взнос – 1000 рублей (не зависит от дистанции). Все участники получат фирменную атрибутику: сумку, шапку и памятную медаль с выгравированными личными данными участника. В течение двух недель после забега и публикации итогового протокола организаторы отправят подарки почтой России.