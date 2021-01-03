В Омске истекает срок подачи заявок на Рождественский полумарафон

Результат можно зафиксировать с помощью мобильного приложения для занятий бегом; организаторам нужно будет отправить скриншот, где виден трек на карте, длина дистанции и время ее преодоления. Также можно (но необязательно) прислать фотографии с трассы. Особенно организаторов интересуют бегуны в праздничных костюмах.