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Posted 2 января 2021,, 11:58

Published 2 января 2021,, 11:58

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

СМИ назвали имя нового директора омского департамента информполитики

2 января 2021, 11:58
В омских СМИ во второй раз появилась информация о назначении нового директора департамента информационной политики в мэрии Омска. Напомним, нынешний руководитель ведомства Олеся Потапова уходит в декретный отпуск.

Сейчас известно, что обязанности Потаповой исполняет замдиректора департамента Дастан Бейсебаев. По информации портала «ВОмске», после новогодних праздников новым руководителем ведомства станет директор омского филиала ЗАО «ИД «Комсомольская правда» Сергей Коновалов.

Издание сообщает, что Коновалов уже сообщил своим коллегам в СМИ о переходе в мэрию. Его место в «Комсомольской правде» займет Евгения Мальцева, которая возглавляла в холдинге отдел рекламы.

Отметим, что Сергей Коновалов дошел до финала конкурса на включение в резерв управленческих кадров омской мэрии. По итогам конкурса он имел право претендовать на руководящие должности в горадминистрации. Добавим, что в мэрии эту информацию официально еще не подтвердили.

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