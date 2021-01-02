СМИ назвали имя нового директора омского департамента информполитики

Отметим, что Сергей Коновалов дошел до финала конкурса на включение в резерв управленческих кадров омской мэрии. По итогам конкурса он имел право претендовать на руководящие должности в горадминистрации. Добавим, что в мэрии эту информацию официально еще не подтвердили.