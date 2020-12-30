Фонд Росконгресс открывает проект дополнительного образования для трудных подростков

О проекте заявили на заседании комиссии по делам несовершеннолетних в администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга. Кроме учителей, участниками встречи стали представители учреждений по работе с трудными подростками. Было рассказано о сроках реализации проекта и о дальнейшем сотрудничестве фонда с такими учреждениями, пишет rbgmedia.ru.