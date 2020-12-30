Фонд Росконгресс открывает проект дополнительного образования для трудных подростков

Posted 30 декабря 2020,, 11:44
Published 30 декабря 2020,, 11:44
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
О проекте заявили на заседании комиссии по делам несовершеннолетних в администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга. Кроме учителей, участниками встречи стали представители учреждений по работе с трудными подростками. Было рассказано о сроках реализации проекта и о дальнейшем сотрудничестве фонда с такими учреждениями, пишет rbgmedia.ru.
«Каждый из нас имеет право на образование. Фонд выступил с данной инициативой, чтобы предоставить подросткам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, возможность успешно реализовать себя, приобрести новые знания, умения, закрепить уже имеющиеся навыки», – подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.
Сообщается, что участники проекта намерены следить за успехами учеников на экзаменах.