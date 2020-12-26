Застройщика омского микрорайона «Московка-2» официально обанкротили

«Современные системы строительства» принадлежат москвичу Роману Бурмистрову, который владеет еще двумя московскими фирмами. При этом всеми ими он обзавелся лишь в начале 2020 года. Отметим, что это не первая смена собственника в «ССС» - ранее компанией полностью владели Ирина Томилова, Роман Гуськов, Анна Морозова и Анна Евсюхина.