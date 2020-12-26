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Застройщика омского микрорайона «Московка-2» официально обанкротили

Застройщика омского микрорайона «Московка-2» официально обанкротили

26 декабря 2020, 18:16
Фото: Медиахолдинг1Mi
В отношении ООО «Современные системы строительства» введена процедура конкурсного производства. Имущество компании будет распродано с молотка.

Арбитражный суд Омской области вынес решение по банкротному делу в отношении ООО «ССС». Компания признана банкротом, конкурсным управляющим назначена Светлана Зайцева. Общая сумма требований кредиторов должника составляет 308.5 млн рублей. Основным кредитором компании является ПАО «Плюс Банк», ему фирма должна свыше 293 млн рублей.

Деньги «Плюс Банк» выделял «Современным системам строительства» под строительство 14 многоэтажных жилых домов на земельном участке с кадастровым номером 55:36:170110:3023, общей площадью 141 тыс. кв. м. Согласно документам суда, срок возврата всех кредитов уже истек 1 января 2019 года.

Речь идет о жилой застройке микрорайона «Московка-2». При этом компания выступала лишь подрядчиком основных работ. Заказчиком выступило также впоследствии ставшее банкротом ФРЖС Омской области «Жилище».

«Современные системы строительства» принадлежат москвичу Роману Бурмистрову, который владеет еще двумя московскими фирмами. При этом всеми ими он обзавелся лишь в начале 2020 года. Отметим, что это не первая смена собственника в «ССС» - ранее компанией полностью владели Ирина Томилова, Роман Гуськов, Анна Морозова и Анна Евсюхина.

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