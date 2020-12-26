Власти Омской области взялись за такси в Казахстан

С сентября этого года власти начали проверять легковые такси и автобусы в Казахстан, и результаты проверок показывают, что нелегальные перевозки серьезно сократились. При этом количество выданных разрешений на перевозки пассажиров и багажа резко выросло. Сообщается, что за последние пять лет нелегальные перевозки сократились на 80%.
Однако губернатор Омской области Александр Бурков считает, что это временное явление, и после пандемии между Омской областью и Казахстаном снова начнут курсировать нелегальные такси и автобусы. В связи с этим глава региона поручил Минстрою полностью легализовать рынок.
«Вы должны быть к этому готовы и провести конкурс, чтобы на следующий год мы на этих направлениях имели легальных перевозчиков. Это направление в любом случае будет популярно, потому что у многих родственники проживают в Казахстане, есть деловые связи с Казахстаном», — сообщил губернатор.