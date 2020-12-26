Власти Омской области взялись за такси в Казахстан

«Вы должны быть к этому готовы и провести конкурс, чтобы на следующий год мы на этих направлениях имели легальных перевозчиков. Это направление в любом случае будет популярно, потому что у многих родственники проживают в Казахстане, есть деловые связи с Казахстаном», — сообщил губернатор.