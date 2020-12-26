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В Омске проезд по «безналу» подорожает до 30 рублей

В Омске проезд по «безналу» подорожает до 30 рублей

26 декабря 2020, 11:23
Фото: Медиахолдинг1Mi
Омские перевозчики анонсировали новое повышение стоимости проезда в общественном транспорте. С 11 января 2021 года плата за проезд по банковской карте достигнет 30 рублей вместо 27, сообщает 12 канал.

Повышение стоимости проезда коснется практически всех коммерческих нерегулируемых маршрутов, в муниципальном же транспорте проезд все еще будет стоить 25 рублей по «безналу». Для школьников, студентов и пенсионеров проезд подорожает на 2 рубля, проезд за наличные все еще будет стоить 30 рублей.

Как пояснил в разговоре с телеканалом глава Омского транспортного союза Николай Артемьев, повышение стоимости проезда — вынужденная мера, так как из-за роста цен содержание маршрутов постепенно становится убыточным.

«Так как у нас нет иных механизмов, в том числе для перевозки тех же федеральных льготников, на которых выделяется только 18 рублей и эта сумма не индексировалась с 2011 года, остаются только такие меры — изменение стоимости проезда. Все цены растут, на заправке нам никто просто так топливо не зальет», — пояснил Артемьев.

Он добавил, что внутренние приказы перевозчиков уже направлены в «Пассажирсервис» и департамент транспорта. Согласование городских властей в этом случае не нужно, так как маршруты нерегулируемые.

Информацию о повышении стоимости проезда подтвердил руководитель «Безопасного города» Иван Меняйлов, а председатель совета СРО «Омские перевозчики» Владимир Геворгян пока не стал комментировать информацию.

Отметим, что в октябре этого года стоимость проезда по банковским картам уже повысилась на 2 рубля — с 25 до 27 рублей за поездку. Проезд для школьников и студентам по проездным билетам сейчас стоит 25 рублей, для пенсионеров билет стоит 22 рубля.

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