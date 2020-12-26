В Омске проезд по «безналу» подорожает до 30 рублей

«Так как у нас нет иных механизмов, в том числе для перевозки тех же федеральных льготников, на которых выделяется только 18 рублей и эта сумма не индексировалась с 2011 года, остаются только такие меры — изменение стоимости проезда. Все цены растут, на заправке нам никто просто так топливо не зальет», — пояснил Артемьев.