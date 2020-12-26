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Posted 26 декабря 2020,, 14:30

Published 26 декабря 2020,, 14:30

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Умер бывший вице-мэр Омска Павел Гейдерих

26 декабря 2020, 14:30
В Омске на 76-м году жизни скончался бывший заместитель мэра Омска Павел Гейдерих. Как сообщают «Коммерческие вести», причиной смерти экс-чиновника стал коронавирус.

Гейдерих умер накануне, 25 декабря, в больнице. Он тяжело переносил коронавирус и не смог побороть смертельную инфекцию. Похороны пройдут в понедельник, 28 декабря, на Ново-Южном кладбище.

Павел Гейдерих известен омичам как бывший заместитель мэра Омска Валерия Рощупкина, который руководил городом в конце 90-х годов. Также Гейдерих работал директором департамента социального развития мэрии Омска.

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