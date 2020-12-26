Умер бывший вице-мэр Омска Павел Гейдерих

Posted 26 декабря 2020,, 14:30
Published 26 декабря 2020,, 14:30
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Гейдерих умер накануне, 25 декабря, в больнице. Он тяжело переносил коронавирус и не смог побороть смертельную инфекцию. Похороны пройдут в понедельник, 28 декабря, на Ново-Южном кладбище.
Павел Гейдерих известен омичам как бывший заместитель мэра Омска Валерия Рощупкина, который руководил городом в конце 90-х годов. Также Гейдерих работал директором департамента социального развития мэрии Омска.