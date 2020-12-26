Омским школьникам запретили досрочно сдавать ЕГЭ

Решения об этом приняли в федеральных Минпросвещения и Рособрнадзоре. Отмена досрочного проведения ЕГЭ связана с эпидемиологической ситуацией. Кроме этого выпускникам, которые не собираются поступать в вузы, нужно будет сдать только государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике. Они пройдут в мае, перед основным периодом ЕГЭ.
«Выпускникам, которые собираются поступать в вузы и будут сдавать для этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат, достаточно сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году проводиться не будет», — сообщили в пресс-службе областного минобра.
Итоговое сочинение для выпускников 11-х классов отменять не стали, но передвинули на середину апреля.
Что касается выпускников 9-х классов, для них также отменяется досрочный период проведения ОГЭ, но чтобы получить аттестат, им все же придется сдать экзамены по русскому и математике. Экзамены по выбору школьники сдавать не будут, вместо этого будут проведены контрольные работы по профильному предмету. Отмечается, что результаты контрольных не будут влиять на итоговую оценку в аттестате.
«Данные решения приняты в интересах здоровья и безопасности всех участников и организаторов экзаменов, чтобы снизить эпидемиологические риски и сделать проведение итоговой аттестации школьников в 2021 году максимально безопасным. При проведении экзаменов также будут применены все рекомендованные Роспотребнадзором меры эпидемиологической безопасности», — пояснил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.