Омским школьникам запретили досрочно сдавать ЕГЭ

Что касается выпускников 9-х классов, для них также отменяется досрочный период проведения ОГЭ, но чтобы получить аттестат, им все же придется сдать экзамены по русскому и математике. Экзамены по выбору школьники сдавать не будут, вместо этого будут проведены контрольные работы по профильному предмету. Отмечается, что результаты контрольных не будут влиять на итоговую оценку в аттестате.