В развитие затопленных летом Нижних Серег инвестируют 2,7 млрд рублей

Как сообщает ФедералПресс, в развитие системы жилищно-коммунального хозяйства пустят 562,4 млн рублей. В комплекс включат мероприятия по обновлению теплосетей, системы газоснабжения, строительству котельной и многое другое. На развитие городской инфраструктуры потратят 163,5 млн рублей. На расселение жильцов из ветхих жилых зданий – почти 353 млн рублей. На цели реконструкции дорог – около 232 млн рублей, на образование – 199,5 миллионов.