В развитие затопленных летом Нижних Серег инвестируют 2,7 млрд рублей

Программой предусматривается финансирование по десяти важнейшим направлениям. Речь идет о развитии промышленности и предпринимательства, жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры, сферы жилищного строительства, транспортной инфраструктуры и соцсферы.
«В общей сложности на исполнение программы до 2025 года включительно планируют выделить 2,7 миллиарда рублей, в том числе за счет федерального бюджета – более 60 миллионов рублей, областного бюджета – свыше 912 миллионов рублей, местного бюджета – 357,6 миллиона рублей, внебюджетных источников – 1,4 миллиарда рублей», – пояснила министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова.
Как сообщает ФедералПресс, в развитие системы жилищно-коммунального хозяйства пустят 562,4 млн рублей. В комплекс включат мероприятия по обновлению теплосетей, системы газоснабжения, строительству котельной и многое другое. На развитие городской инфраструктуры потратят 163,5 млн рублей. На расселение жильцов из ветхих жилых зданий – почти 353 млн рублей. На цели реконструкции дорог – около 232 млн рублей, на образование – 199,5 миллионов.