В Петербурге ввели в эксплуатацию цифровую подстанцию «Россетей»

По сообщению издания “Новые известия”, мощность новой цифровой подстанции составляет 126 МВА. Ее достаточно, чтобы обеспечить надежное энергоснабжение ста тридцати тысяч жителей. На открытии энергообъекта присутствовали руководитель ГК “Россети” Павел Ливинский, вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов и глава «Россети Ленэнерго» Андрей Рюмин.
В строительство нового цифрового энергообъекта “Россети” вложили один миллиард семьсот миллионов рублей. Энергетиками был создан резерв мощности (43 МВА) для Петроградского района и Петровского острова - в настоящее время в этих районах ведется активная застройка и строительство дорог. При необходимости мощность цифровой подстанции можно увеличить в два раза.
По словам Максима Соколова, создание новых энергетических объектов позволяет модернизировать и переводить в цифровой формат городскую среду. Он отметил, что “Россети” комплексно подходят к реализации проектов, усовершенствуя системы электроснабжения целых районов города и создавая резерв мощности.
При строительстве новой цифровой подстанции в Санкт-Петербурге были использованы современные цифровые технологии, которые позволяют не только дистанционно контролировать параметры работы оборудования, но и управлять объектами, автоматически учитывать электроэнергию и адаптировать режимы работы силовых агрегатов.
На церемонии открытия Павел Ливинский подчеркнул, что Санкт-Петербург - один из немногих городов, готовых пробовать все новое. Задача компании заключалась в строительстве надежной современной энергетической инфраструктуры, соответствующей статусу и потребностям мегаполиса.
“Подстанция 110 кВ «Карповская» входит в состав комплексного проекта развития электросетей Петроградского района, в который компания инвестирует более 6,4 млрд рублей. Мы завершим эти работы в будущем году, планируется пуск еще нескольких питающих центров», – отметил глава ГК “Россети”.
Андрей Рюмин отметил, что новая цифровая подстанция строилась с использованием новейшего оборудования, которое повышает надежность, безопасность и экологичность объекта. Также в этом году в Северной столице “Россети” провели реконструкцию двух действующих объектов - подстанции 110 кВ «Петроградская» и подстанции 35 кВ «Волхов-Петроградская», построили восемь новых центров питания 35 кВ и проложили сорок километров кабельных линий.