В Петербурге ввели в эксплуатацию цифровую подстанцию «Россетей»

В строительство нового цифрового энергообъекта “Россети” вложили один миллиард семьсот миллионов рублей. Энергетиками был создан резерв мощности (43 МВА) для Петроградского района и Петровского острова - в настоящее время в этих районах ведется активная застройка и строительство дорог. При необходимости мощность цифровой подстанции можно увеличить в два раза.