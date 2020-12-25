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В парке 300-летия Омска появилась парковка

В парке 300-летия Омска появилась парковка

25 декабря 2020, 10:31
Фото: Медиахолдинг1Mi
Ради безопасности горожан в парке 300-летия Омска открыли парковку на 75 машин. Подробности сообщили в пресс-службе мэрии.

Теперь, как отмечают в департаменте общественной безопасности, водителям не придется оставлять машину на обочине, мешая движению транспорта. Вместо этого омичи смогут бесплатно припарковать авто в безопасном месте.

В ведомстве рассказали о плюсах для автолюбителей, которым не придется выплачивать штраф и смотреть, как их машину увозит эвакуатор. Также омичи уберегут свое транспортное средство от повреждений, которые может получить машина, если оставить ее на проезжей части.

На прилегающей к парку территории организуют дежурство сотрудников ГИБДД, которые займутся организацией движения и проконтролируют, как водители соблюдают ПДД.

Фото: скриншот: мэрия Омска

#Новости#Парк#Парковка#Общество
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