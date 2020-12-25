В парке 300-летия Омска появилась парковка

Теперь, как отмечают в департаменте общественной безопасности, водителям не придется оставлять машину на обочине, мешая движению транспорта. Вместо этого омичи смогут бесплатно припарковать авто в безопасном месте.
В ведомстве рассказали о плюсах для автолюбителей, которым не придется выплачивать штраф и смотреть, как их машину увозит эвакуатор. Также омичи уберегут свое транспортное средство от повреждений, которые может получить машина, если оставить ее на проезжей части.
На прилегающей к парку территории организуют дежурство сотрудников ГИБДД, которые займутся организацией движения и проконтролируют, как водители соблюдают ПДД.