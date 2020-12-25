В Омской области владелец автомойки неудачно покатался на машине клиента

Хозяин мойки объяснил отсутствие дорогой машины какой-то невнятной причиной, а позже машина нашлась в кювете за пределами поселка. После этого сельчанин обратился в полицию. Владельца автомойки задержали, и на допросе он сознался в угоне. Он рассказал, что в один из вечеров решил покататься на дорогой машине, и уже на обратном пути не справился с управлением и съехал в кювет. Испугавшись, он бросил машину и ушел домой.