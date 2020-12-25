В Омской области владелец автомойки неудачно покатался на машине клиента

Собственником автомобиля Infiniti оказался 40-летний житель поселка Кормиловка. Мужчина должен был выехать за пределы района, а автомобиль на это время хотел оставить под присмотром владельца автомойки. Тот согласился, но когда сельчанин вернулся, машины на мойке не оказалось.
Хозяин мойки объяснил отсутствие дорогой машины какой-то невнятной причиной, а позже машина нашлась в кювете за пределами поселка. После этого сельчанин обратился в полицию. Владельца автомойки задержали, и на допросе он сознался в угоне. Он рассказал, что в один из вечеров решил покататься на дорогой машине, и уже на обратном пути не справился с управлением и съехал в кювет. Испугавшись, он бросил машину и ушел домой.
На владельца автомойки завели уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», ему грозит до пяти лет тюрьмы. Вдобавок к этому в отношении омича расследуется еще одно уголовное дело: после того, как мужчину привлекли к ответственности за нетрезвое вождение, в феврале этого года он снова сел за руль и отказался проходить медосвидетельствование по требованию сотрудников ГАИ.