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В Омской области владелец автомойки неудачно покатался на машине клиента

В Омской области владелец автомойки неудачно покатался на машине клиента

25 декабря 2020, 15:39
Фото: 55.мвд.рф
Владелец автомойки в Кормиловском районе Омской области стал фигурантом уголовного дела после того, как ему на сохранение передали дорогое авто. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, мужчина взял машину покататься, но не справился с управлением.

Собственником автомобиля Infiniti оказался 40-летний житель поселка Кормиловка. Мужчина должен был выехать за пределы района, а автомобиль на это время хотел оставить под присмотром владельца автомойки. Тот согласился, но когда сельчанин вернулся, машины на мойке не оказалось.

Хозяин мойки объяснил отсутствие дорогой машины какой-то невнятной причиной, а позже машина нашлась в кювете за пределами поселка. После этого сельчанин обратился в полицию. Владельца автомойки задержали, и на допросе он сознался в угоне. Он рассказал, что в один из вечеров решил покататься на дорогой машине, и уже на обратном пути не справился с управлением и съехал в кювет. Испугавшись, он бросил машину и ушел домой.

На владельца автомойки завели уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», ему грозит до пяти лет тюрьмы. Вдобавок к этому в отношении омича расследуется еще одно уголовное дело: после того, как мужчину привлекли к ответственности за нетрезвое вождение, в феврале этого года он снова сел за руль и отказался проходить медосвидетельствование по требованию сотрудников ГАИ.

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