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В Омске башенные краны прикинулись елками

В Омске башенные краны прикинулись елками

25 декабря 2020, 17:28
Фото: мэрия Омска
В Омске застройщики украсили башенные краны светодиодными лентами, чтобы создать на стройках праздничное настроение. Фотографиями необычных «елок» поделились в пресс-службе мэрии города.

В департаменте архитектуры и градостроительства мэрии Омска рассказали, что городские власти сами предложили застройщикам создать новогоднее настроение на стройках. Пока только две компании - ООО «СЗ «Авант» и ООО «Сибградстройинвест» - согласились поучаствовать в необычной акции.

Краны украсили гирляндами и светодиодными лентами. Теперь в вечернее время, когда строительные работы приостанавливаются, омичи будут наблюдать необычную инсталляцию.

Елки-краны установлены на стройплощадках по улице 70 лет Октября и проспекту Карла Маркса, добавили в мэрии.

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