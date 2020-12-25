В Омске башенные краны прикинулись елками

В департаменте архитектуры и градостроительства мэрии Омска рассказали, что городские власти сами предложили застройщикам создать новогоднее настроение на стройках. Пока только две компании - ООО «СЗ «Авант» и ООО «Сибградстройинвест» - согласились поучаствовать в необычной акции.
Краны украсили гирляндами и светодиодными лентами. Теперь в вечернее время, когда строительные работы приостанавливаются, омичи будут наблюдать необычную инсталляцию.
Елки-краны установлены на стройплощадках по улице 70 лет Октября и проспекту Карла Маркса, добавили в мэрии.