В Омске башенные краны прикинулись елками

В департаменте архитектуры и градостроительства мэрии Омска рассказали, что городские власти сами предложили застройщикам создать новогоднее настроение на стройках. Пока только две компании - ООО «СЗ «Авант» и ООО «Сибградстройинвест» - согласились поучаствовать в необычной акции.