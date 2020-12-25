В мэрии Омска прокомментировали ДТП и езду по еще не открытой дороге

Отметим, ранее в мэрии рассказали, что объект пока еще не введен в эксплуатацию, и потому ездить по нему запрещено. Чтобы остановить нарушителей на въезде установлены бетонные блоки, но каждое утро их убирают водители, которые не боятся проезжать под запрещающий знак, нарушая ПДД.