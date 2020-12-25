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В мэрии Омска прокомментировали ДТП и езду по еще не открытой дороге

В мэрии Омска прокомментировали ДТП и езду по еще не открытой дороге

25 декабря 2020, 17:33
Фото: Город55
В мэрии Омска прокомментировали инцидент со сбитой остановкой общественного транспорта на новой дороге на Левобережье.

«В данном случае, пока дорога не сдана в эксплуатацию - подрядчик восстанавливает за свой счет. После ввода в зависимости гарантийный или не гарантийный случай: подрядная организация или администрация города. Потом понесенные затраты взыскиваются через суд», - сообщили Городу55 в мэрии Омска.

Напомним, на еще не открытой официально дороге на улицах 3-й Островской-Крупской накануне произошло ДТП. Остановочный павильон сбила «Газель».

Отметим, ранее в мэрии рассказали, что объект пока еще не введен в эксплуатацию, и потому ездить по нему запрещено. Чтобы остановить нарушителей на въезде установлены бетонные блоки, но каждое утро их убирают водители, которые не боятся проезжать под запрещающий знак, нарушая ПДД.

На шум со стороны еще не открытой магистрали ранее жаловались даже местные жители.

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