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В Карелии врачи из негосударственных клиник тоже будут получать допвыплаты

В Карелии врачи из негосударственных клиник тоже будут получать допвыплаты

25 декабря 2020, 22:45
Фото: pixabay.com
Власти Республики Карелии увеличили число лечебных учреждений, персонал которых сможет получать стимулирующие выплаты за работу с пациентами с коронавирусом COVID-19.

Не так давно на имя председателя регионального Законодательного собрания Элиссана Шандаловича поступило обращение от главы АО «Кондопожский ЦБК». В письме говорилось, что врачи клиники не получают дополнительные выплаты. При этом больница принимает людей с китайской коронавирусной инфекцией.

Нечто подобное можно наблюдать и в клинической больнице «РЖД — Медицина» в Петрозаводске. Об этом пишет ptzgovorit.ru.

По словам спикера парламента, заслуженного врача Карелии Элиссана Шандаловича, поликлиника Кондопожского ЦБК и клиническая больница «РЖД — Медицина» — это единственные многопрофильные медицинские учреждения негосударственной системы здравоохранения, которые оказывают услуги пациентам по полисам обязательного медицинского страхования (ОМС). Врачи данных клиник, так же как и их коллеги из госучреждений, лечат и пациентов с коронавирусом.

Медикам приходится трудиться в крайне непростых условиях. Эти врачи рискуют заболеть не меньше, чем их коллеги из государственных больниц. Они тоже должны получать дополнительную финансовую помощь, сказал Элиссан Шандалович.

«Ковидные» выплаты врачам ввели за работу с пациентами с COVID-19 в начале эпидемии. Но такую поддержку предоставляли лишь специалистам государственных учреждений здравоохранения. Но с первого ноября все медицинские работники, которые ставят диагноз и лечат пациентов с коронавирусом, получили право на стимулирующие выплаты.

Председатель Законодательного собрания Карелии пожаловался в правительство и прокуратуру региона. В итоге лечебные учреждения АО «Кондопожский ЦБК» и ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД — Медицина» внесли в перечень на право получения надбавок.

Главные врачи данных медучреждений уже подтвердили, что их подчиненные, работающие с больными COVID-19, в полном объеме получают меры поддержки.

Элиссан Шандалович заверил, что справедливость восстановлена. Члены республиканского парламента будут держать на контроле вопросы социальных выплат врачам во время эпидемии коронавируса.

#Новости#Общество
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