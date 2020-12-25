В Карелии врачи из негосударственных клиник тоже будут получать допвыплаты

По словам спикера парламента, заслуженного врача Карелии Элиссана Шандаловича, поликлиника Кондопожского ЦБК и клиническая больница «РЖД — Медицина» — это единственные многопрофильные медицинские учреждения негосударственной системы здравоохранения, которые оказывают услуги пациентам по полисам обязательного медицинского страхования (ОМС). Врачи данных клиник, так же как и их коллеги из госучреждений, лечат и пациентов с коронавирусом.