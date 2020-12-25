В Аргентине будут использовать российскую вакцину от ковида

Разрешение аргентинских властей может положительно сказаться на переговорах с другими странами, поскольку в вопросе приобретения вакцины важна не только стоимость и доступность препарата, но и доверие к разработчикам. На данный момент к российской вакцине проявляются интерес Бразилия, Перу, Боливия и Венесуэла. Также сообщается, что многие государства заинтересованы в покупке вакцин от AstraZeneca, с которой начал сотрудничество отечественный Центр имени Н. Ф. Гамалеи.