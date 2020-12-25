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В Аргентине будут использовать российскую вакцину от ковида

В Аргентине будут использовать российскую вакцину от ковида

25 декабря 2020, 14:03
Фото: pixabay.com
Аргентина разрешила использовать российскую вакцину от коронавирусной инфекции “Спутник V”.

По сообщению телеграмм-канала “Мейстер”, Аргентина стала вторым в мире государством, которое разрешило использование российской вакцины на территории своей страны. Первой была Белоруссия. Отмечается, в Аргентину планируют направить десять миллионов доз препарата “Спутник V”, причем первая партия придет уже на этой неделе.

Разрешение аргентинских властей может положительно сказаться на переговорах с другими странами, поскольку в вопросе приобретения вакцины важна не только стоимость и доступность препарата, но и доверие к разработчикам. На данный момент к российской вакцине проявляются интерес Бразилия, Перу, Боливия и Венесуэла. Также сообщается, что многие государства заинтересованы в покупке вакцин от AstraZeneca, с которой начал сотрудничество отечественный Центр имени Н. Ф. Гамалеи.

Результатом может стать комбинированное использование вакцин «Спутник V» и AstraZeneca, что окажет положительное влияние на экспорт препарата и рост доверия к разработке российских ученых. Если российские вакцины станут пользоваться успехом, то это не только принесет прибыль отечественным фармакологическим предприятиям, но откроет перспективы для дальнейшего укрепления сотрудничества со странами Южной Америки.

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