В Аргентине будут использовать российскую вакцину от ковида

По сообщению телеграмм-канала “Мейстер”, Аргентина стала вторым в мире государством, которое разрешило использование российской вакцины на территории своей страны. Первой была Белоруссия. Отмечается, в Аргентину планируют направить десять миллионов доз препарата “Спутник V”, причем первая партия придет уже на этой неделе.
Разрешение аргентинских властей может положительно сказаться на переговорах с другими странами, поскольку в вопросе приобретения вакцины важна не только стоимость и доступность препарата, но и доверие к разработчикам. На данный момент к российской вакцине проявляются интерес Бразилия, Перу, Боливия и Венесуэла. Также сообщается, что многие государства заинтересованы в покупке вакцин от AstraZeneca, с которой начал сотрудничество отечественный Центр имени Н. Ф. Гамалеи.
Результатом может стать комбинированное использование вакцин «Спутник V» и AstraZeneca, что окажет положительное влияние на экспорт препарата и рост доверия к разработке российских ученых. Если российские вакцины станут пользоваться успехом, то это не только принесет прибыль отечественным фармакологическим предприятиям, но откроет перспективы для дальнейшего укрепления сотрудничества со странами Южной Америки.