Страховой Дом ВСК получил сразу две престижные премии за инновации

«С помощью новой методологии разработки продуктов «agile SAFe» наши команды стали быстрее внедрять сложные технологические решения и отвечать, а в чем-то предугадывать ожидания клиентов. Нам важна обратная связь каждого, что и определяет востребованность и признание продуктов. Мы стремимся предоставить клиенту не только компенсацию его затрат, а решить проблему в моменте: будь то онлайн-консультации врача или помощь на дому. Важно как создать хорошее технологическое решение, так и изменить, перестроить процессы компании, чтобы каждый клиент знал и мог воспользоваться сервисом. Пример дистанционного урегулирования ярко это демонстрирует, уже каждый второй клиент урегулирует страховой случай через онлайн-сервисы ВСК», - отметила Ольга Сорокина, заместитель генерального директора по развитию бизнеса ВСК.