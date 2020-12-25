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Спокойно проехал: омичи не боятся пользоваться еще не открытой дорогой

Спокойно проехал: омичи не боятся пользоваться еще не открытой дорогой

25 декабря 2020, 14:40
Фото: Город55
Дорога-дублер улицы 70-лет Октября официально введена в эксплуатацию, но движение там еще не открыто. Нашлись несколько омичей, которые не боятся ездить по дороге, движение по которой еще официально не разрешено.

По словам одного из водителей, он не боится ездить по этой дороге, видя ежедневное скопление машин там. Тем более, время проезда участка по Левобережью существенно сокращается.

Ранее в мэрии рассказали, что при въезде на участок дороги стоят предупреждающие о запрете проезда знаки и установлены бетонные блоки. Также на улице уже начали работать светофоры, но лишь для проверки, а не для регулирования движения, которое до сих пор закрыто.

«Вчера спокойно проехал. Блоков от 3-й Енисейской до Лукашевича ни одного нет», - рассказал один из водителей в соцсетях.

Напомним, на строительство дороги на Левобережье было потрачено более 1 млрд рублей. Изначально открыть дорогу планировали 15 декабря, пока что Администрация города получила лишь разрешение на ввод дороги в эксплуатацию.

#Новости#Дорога-дублер от метромоста до Крупской#Город
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