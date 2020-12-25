Спокойно проехал: омичи не боятся пользоваться еще не открытой дорогой

Ранее в мэрии рассказали, что при въезде на участок дороги стоят предупреждающие о запрете проезда знаки и установлены бетонные блоки. Также на улице уже начали работать светофоры, но лишь для проверки, а не для регулирования движения, которое до сих пор закрыто.