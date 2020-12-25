Правительство Хабаровского края разработает льготы для малого и среднего бизнеса

Как говорит Дегтярев, пандемия коронавируса и связанные с ней проблемы явились для предпринимателей серьезным испытанием. Но, используя меры поддержки, удалось избежать спада экономики в Хабаровском крае и не допустить массовых увольнений. Хотя у некоторых компаний, которые работают в таких отраслях, как услуги, туризм, досуг, перевозки, все еще снижена активность.