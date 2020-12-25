Правительство Хабаровского края разработает льготы для малого и среднего бизнеса

Как сообщает khabkrai.ru со ссылкой на ежегодное инвестиционное послание врио главы региона, сейчас Хабаровский край занимает 63 место в инвестиционном рейтинге субъектов РФ. Хотя еще два года назад входил в двадцатку лучших в стране.
По мнению Дегтярева, для изменения ситуации к лучшему нужно воспользоваться потенциалом предпринимателей, увеличивать приток частных инвестиций, проводить модернизацию предприятий. Но сейчас можно говорить о том, что доверие местного бизнес-сообщества к власти подорвано.
«Порой реальной помощи по инвестпроектам нет, лишь формальные отписки и бездействие», — говорит Дегтярев.
Он призывает «фундаментально перестроиться» по отношению к инвесторам, малому и среднему бизнесу, чтобы отношение с ним стало дружелюбным. Дегтярев поручил экономическому блоку в начале будущего года провести аудит, как работает система взаимодействия с инвесторами. Власти региона намерены сформировать режим «одного окна» и разработать понятные электронные сервисы для предпринимателей.
Как говорит Дегтярев, пандемия коронавируса и связанные с ней проблемы явились для предпринимателей серьезным испытанием. Но, используя меры поддержки, удалось избежать спада экономики в Хабаровском крае и не допустить массовых увольнений. Хотя у некоторых компаний, которые работают в таких отраслях, как услуги, туризм, досуг, перевозки, все еще снижена активность.
Поэтому в следующем году власти региона хотят сделать пониженные налоговые ставки, касающиеся упрощенной системы налогообложения, транспортного налога, налога на имущество для тех, кто все еще испытывает негативное воздействие пандемии. Соответствующий законопроект планируется подготовить в январе.
Кроме того, с начала года у малого и среднего бизнеса появится возможность воспользоваться «инвестиционным налоговым вычетом». По прогнозу, он должен стимулировать компании обновлять основные средства. Также с будущего года начнет действовать закон, предусматривающий снижение порогов инвестиций при предоставлении земельных участков без торгов.
Весной в регионе должна заработать и система «региональных соглашений о защите и поощрении капиталовложений», которая даст возможность инвесторам получить инфраструктурную поддержку.
Сейчас в регионе находятся три территории опережающего социально-экономического развития. Подписано более 70 соглашений о сотрудничестве. Всего же в инвестиционном портфеле Хабаровского края находится более трехсот проектов.