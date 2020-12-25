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Омскую учительницу поймали на использовании фальшивых документов

Омскую учительницу поймали на использовании фальшивых документов

25 декабря 2020, 09:36
Фото: Медиахолдинг1Mi
Педагог пыталась устроиться на работу с помощью поддельной медкнижки, сообщает УМВД России по Омской области.

В отделе полиции № 6 УМВД России по городу Омску возбудили уголовное дело в отношении 39-летней жительницы поселка Морозовка. Женщину подозревают в приобретении, хранении и использовании поддельного официального документа (часть третья статьи 327 УК РФ).

Выяснилось, что женщина пыталась устроиться на работу учителем в образовательное учреждение Октябрьского округа. Во время трудоустройства она предоставила фальшивую медицинскую книжку.

Ранее омичка не была судимой. Также полицейские возбудили уголовное дело по факту изготовления и сбыта поддельного документа (часть первая статьи 327 УК РФ). Сотрудники УМВД выясняют, кто причастен к этому преступлению.

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