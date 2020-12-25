Омскую учительницу поймали на использовании фальшивых документов

В отделе полиции № 6 УМВД России по городу Омску возбудили уголовное дело в отношении 39-летней жительницы поселка Морозовка. Женщину подозревают в приобретении, хранении и использовании поддельного официального документа (часть третья статьи 327 УК РФ).
Выяснилось, что женщина пыталась устроиться на работу учителем в образовательное учреждение Октябрьского округа. Во время трудоустройства она предоставила фальшивую медицинскую книжку.
Ранее омичка не была судимой. Также полицейские возбудили уголовное дело по факту изготовления и сбыта поддельного документа (часть первая статьи 327 УК РФ). Сотрудники УМВД выясняют, кто причастен к этому преступлению.