Омский чиновник получил условный срок за попытку дать взятку

Сегодня Колосовский районный суд вынес приговор по делу главы Ламановского сельского поселения Виктора Киселева. Его признали виновным по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий, не доведенное до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам».
Как было установлено в суде, 20 декабря 2019 года Киселев попробовал дать 20 тысяч рублей взятки сотруднику колосовской полиции. Чиновник надеялся, что полицейский прекратит доследственную проверку по факту возможного превышения должностных полномочий. Отмечается, что нарушение было связано с выдачей разрешения на рубку леса. От взятки страж порядка отказался.
Свою вину Киселев не признал. Его приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также его лишили права работать в органах государственной власти и местного самоуправления. Также будет конфискована сумма взятки. Приговор в силу пока не вступил.