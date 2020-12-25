Омский чиновник получил условный срок за попытку дать взятку

Свою вину Киселев не признал. Его приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также его лишили права работать в органах государственной власти и местного самоуправления. Также будет конфискована сумма взятки. Приговор в силу пока не вступил.