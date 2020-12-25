Омские школы не кормили детей с ограниченными возможностями здоровья

Прокуратура Нижнеомского района проверила, как администрация района соблюдает законодательство об образовании. Во время надзорных мероприятий выяснилось, что в нижнеомских школах не было бесплатного двухразового питания для 62 детей с ограниченными возможностями здоровья.
При этом их не выплачивают денежную компенсацию, из-за того, что они бесплатно не питаются. Ранее прокуратура района уже требовала от администрации Нижнеомского муниципального района устранить нарушения, но ведомство не предприняло никаких мер.
Прокурор района направил в суд иск и потребовал обеспечить учеников с ограниченными возможностями здоровья двухразовым бесплатным питанием. Суд удовлетворил исковые требования. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.