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Омичей предупредили о подозрительной вакцине против коронавируса

Омичей предупредили о подозрительной вакцине против коронавируса

25 декабря 2020, 15:51
Фото: Pixabay
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору провела контроль качества лекарственных средств для животных. Образцы некоторых медикаментов не соответствовали установленным требованиям. Подробности сообщили в омском Управлении Россельхознадзора.

В частности, вопросы вызвала партия инактивированной вакцины против ротавирусной, коронавирусной инфекции и колибактериоза крупного рогатого скота «Ротагал» из Словакии (серия 66 02 20 01, срок годности 02.2022; серия 65 01 20 01, срок годности 01.2022; серия 62 01 20 01, срок годности 01.2022; серия 42 10 19 01, срок годности 01.2021).

Кроме того, в список вошли следующие препараты:

- «Гентамицина раствор 4%» (серия 030719, срок годности 07.2021, производство - ООО «Научно-производственная фирма «Вектор» из Санкт-Петербурга);

- «Пневмовирик» (серия 19/3, срок годности 06.2022, производство - S.P. Veterinaria. S.A. из Испании);

- «Неостерпин™ 400 LA» (серия 290419, срок годности 29.04.2022, производство - Hebei Yuazeng Pharmaceutical Co., Ltd из Китая);

- «Антипар» (серии 290420 и 270420 сроком годности до 04.2022, а также серия 521019, срок годности 10.2021, производство - «Научно-производственная фирма «Агроветзащита С-П» из Московской области);

- «Кубатол® Пикс Аэрозоль» (серия V16-04, срок годности 06.2022, производство - AVEFLOR a.s. из Чехии);

- «Раствор Рингера-Локка» (серия 16, срок годности 04.2022, производство - ООО «Торговый дом БиАгро» из Владимира);

- «Мастисан» (серия 198080419, срок годности 04.2021, производство - ООО «Нита-Фарм» из Саратова);

- «Мастивет» (серия M.V.020619, срок годности 26.06.2021, производство - ЧПТУП «Белветфарм» из Республики Беларусь).

Реализацию медикаментов приостановили. Омичам напомнили, что в случае обнаружения некачественных ветеринарных препаратов необходимо сообщить в омское Управление Россельхознадзора.

#Новости#Россельхознадзор#Вакцина#Общество
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