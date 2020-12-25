Омичей предупредили о подозрительной вакцине против коронавируса

В частности, вопросы вызвала партия инактивированной вакцины против ротавирусной, коронавирусной инфекции и колибактериоза крупного рогатого скота «Ротагал» из Словакии (серия 66 02 20 01, срок годности 02.2022; серия 65 01 20 01, срок годности 01.2022; серия 62 01 20 01, срок годности 01.2022; серия 42 10 19 01, срок годности 01.2021).
Кроме того, в список вошли следующие препараты:
- «Гентамицина раствор 4%» (серия 030719, срок годности 07.2021, производство - ООО «Научно-производственная фирма «Вектор» из Санкт-Петербурга);
- «Пневмовирик» (серия 19/3, срок годности 06.2022, производство - S.P. Veterinaria. S.A. из Испании);
- «Неостерпин™ 400 LA» (серия 290419, срок годности 29.04.2022, производство - Hebei Yuazeng Pharmaceutical Co., Ltd из Китая);
- «Антипар» (серии 290420 и 270420 сроком годности до 04.2022, а также серия 521019, срок годности 10.2021, производство - «Научно-производственная фирма «Агроветзащита С-П» из Московской области);
- «Кубатол® Пикс Аэрозоль» (серия V16-04, срок годности 06.2022, производство - AVEFLOR a.s. из Чехии);
- «Раствор Рингера-Локка» (серия 16, срок годности 04.2022, производство - ООО «Торговый дом БиАгро» из Владимира);
- «Мастисан» (серия 198080419, срок годности 04.2021, производство - ООО «Нита-Фарм» из Саратова);
- «Мастивет» (серия M.V.020619, срок годности 26.06.2021, производство - ЧПТУП «Белветфарм» из Республики Беларусь).
Реализацию медикаментов приостановили. Омичам напомнили, что в случае обнаружения некачественных ветеринарных препаратов необходимо сообщить в омское Управление Россельхознадзора.